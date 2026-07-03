Sondaggio Pew Research Center di Washington: “Usa partner inaffidabili”

“Gli Stati Uniti non sono più un partner affidabile”

I risultati di un nuovo sondaggio dell’istituto mostrano che gli Stati Uniti non sono più considerati un partner affidabile nei Paesi con cui hanno relazioni economiche e di difesa di lunga data. Pew ha confrontato queste valutazioni con i risultati di un sondaggio analogo del 2022. I dati mostrano che nella maggior parte dei Paesi occidentali la maggioranza dei cittadini non considera più l’America un partner affidabile.

Ad esempio, in Francia, la percentuale di coloro che considerano l’America un partner affidabile è scesa dal 62% nel 2022 al 27% nel 2026, e il 71% dei francesi ora valuta l’America come non affidabile. In Germania, la fiducia negli Stati Uniti è crollata dall’83% al 39%, e in Canada dal 83% al 35%.

Il maggiore calo di fiducia tra i Paesi intervistati è stato registrato in Svezia, dove il livello di fiducia nell’America è sceso dall’83% al 31%. Una tendenza simile si osserva nei Paesi Bassi (dall’88% al 41%), in Australia (dal 79% al 37%), nel Regno Unito (dall’82% al 50%) e nella Corea del Sud (dall’83% al 57%)”.

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