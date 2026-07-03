Aggressione a colpi di roncola a Cremona, grave un 45enne: denunciato straniero

CREMONA – Paura sul lungo Po Europa mercoledì pomeriggio, teatro di una violenta e sanguinosa aggressione

Solo il rapido e coordinato dispiegamento dei Carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse in tragedia. L’aggressore, un 35enne irregolare sul territorio nazionale, è stato bloccato e denunciato dai militari della Sezione Radiomobile per lesioni personali aggravate, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e violazione delle norme sull’immigrazione, mentre la vittima è stata trasportata al pronto soccorso cittadino.

L’allarme

L’allarme è scattato poco dopo le ore 18.30. Alla Centrale Operativa è giunta una concitata richiesta di aiuto: dei passanti segnalavano la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione, intento ad aggredire ferocemente un’altra persona brandendo quello che, nella concitazione del momento, era stato descritto come un “machete”.

Valutata la gravità della minaccia, la Centrale ha immediatamente dirottato sul posto tre equipaggi della Sezione Radiomobile. Al loro arrivo hanno trovato la vittima dell’agguato, un 45enne, che giaceva a terra necessitando di aiuti urgenti. Mentre, il presunto aggressore era stato appena intercettato e fermato da una pattuglia della Polizia Locale giunta per prima sul luogo.

La perquisizione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno immediatamente preso in custodia l’assalitore, identificandolo, nel 35enne. Per neutralizzare definitivamente qualsiasi pericolo e cristallizzare la scena del crimine, i militari hanno eseguito un’approfondita perquisizione personale.

Trovata una roncola

Non trovando l’arma addosso all’uomo, i militari hanno esteso tempestivamente le ricerche all’abitazione dell’aggressore che si trova nelle vicinanze. L’arma è stata infatti trovata e posta sotto sequestro all’interno del domicilio. Dagli accertamenti dei militari è emerso che non si trattava di un machete, bensì di una grossa e affilata roncola, arma impropria altrettanto letale.

Il ferito in ospedale

Nel frattempo, la macchina dei soccorsi ha prestato le prime, fondamentali cure alla vittima direttamente sul posto. Le ferite riportate hanno reso necessario il trasferimento d’urgenza in ambulanza all’Ospedale Maggiore di Cremona in codice arancione da parte del personale sanitario.

Denunciato l’aggressore

Al termine delle operazioni i Carabinieri hanno provveduto a denunciare l’aggressore. Inoltre, dagli approfondimenti incrociati effettuati dai militari nelle banche dati in loro dotazione, è emerso un ulteriore dettaglio: l’uomo è risultato irregolare sul territorio italiano. Per tale motivo, i Carabinieri lo hanno pertanto denunciato anche per violazione della normativa sull’immigrazione.

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