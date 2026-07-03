Milano, violenta rissa a bastonate nella notte

Una violenta rissa è scoppiata intorno all’una di notte tra venerdì 3 luglio nel quartiere Bicocca a Milano. L’episodio ha sollevato polemiche sul tema sicurezza

A darne notizia è stato Mattia Ferrarese, consigliere di Fratelli d’Italia nel Municipio 3. “Poco prima dell’una di notte, nell’area compresa tra piazza dei Daini e viale Pirelli, si è verificata una violenta rissa che ha richiesto l’intervento di diverse pattuglie della polizia locale e di un’ambulanza” ha spiegato Ferrarese. “Un episodio gravissimo, avvenuto nonostante l’ordinanza in vigore, che dimostra ancora una volta come i provvedimenti scritti sulla carta, senza controlli reali e continuativi, ma soprattutto senza un vero cambio di mentalità, non bastino a garantire sicurezza e vivibilità”.

La denuncia: “Degrado ed episodi di violenza”

“Da tempo denunciamo la situazione di crescente criticità in alcune zone della città, dove residenti, studenti e lavoratori sono costretti a convivere con schiamazzi, degrado, abuso di alcol, assembramenti fuori controllo e episodi di violenza. La Bicocca non può diventare terra di nessuno nelle ore serali e notturne”.

“L’ordinanza, da sola, non è una bacchetta magica. Serve un presidio vero del territorio, con controlli mirati, pattugliamenti costanti, sanzioni effettive e un coordinamento serio tra Comune, polizia locale e forze dell’ordine. Se dopo l’adozione di un provvedimento continuano a verificarsi risse di questa portata, significa che qualcosa non sta funzionando”.

E ancora: “Il tema non è criminalizzare la socialità, ma difendere il diritto dei residenti al riposo, alla sicurezza e alla tranquillità. Milano deve poter vivere anche di sera, ma nel rispetto delle regole e delle persone che abitano i quartieri”.

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