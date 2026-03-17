Trump: “Credo che avrò l’onore di conquistare Cuba”

Cuba è rimasta senza elettricità. Lo ha annunciato la compagnia energetica statale dopo giorni in cui due terzi dell’isola caraibica erano rimasti al buio, scatenando violente proteste anti-governative che hanno travolto le principali città tra cui la capitale L’Avana. La “completa disconnessione” del sistema elettrico del Paese, come recita la comunicazione dell’azienda cubana, è frutto del durissimo embargo petrolifero che gli Stati Uniti hanno imposto, proprio con l’obiettivo di mettere pressione al governo e di far rivoltare il popolo contro l’establishment. Da settimane le strade di Cuba sono attraversate da grida contro la politica e contro il Partito comunista, che si è visto incendiare un ufficio nella città di Moron.

Trump: “Cuba? Posso fare tutto quello che voglio”

“Credo proprio che avrò l’onore di conquistare Cuba”. Con queste parole Donald Trump è tornato sulla questione dell’isola caraibica, senza nascondere le nuove mire della Casa Bianca. “Sarebbe fantastico. È un grande onore. Posso liberarla o conquistarla: penso di poter fare tutto quello che voglio“.

Secondo il New York Times, la Casa Bianca avrebbe già intimato al presidente cubano Miguel Diaz-Canel di farsi da parte dimettendosi per permettere alle trattative di progredire per determinare il futuro dell’isola. Stando a quanto filtra, però, le dimissioni del leader non comporterebbero anche una perdita di potere per il Partito comunista.

I continui blackout

Le interruzioni di corrente sono state causate da un “blocco completo della rete elettrica nazionale”, ha dichiarato l’Union Nacional Electrica de Cuba in un comunicato, aggiungendo che sono iniziati i lavori per ripristinare l’erogazione di energia elettrica. Ma dopo settimane di buio, non è facile prevedere quando le lampadine torneranno ad accendersi nell’isola. Per ora la luce è garantita solo a chi si può permettere dei generatori energetici.

www.tgcom24.mediaset.it