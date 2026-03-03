Trump: ‘siamo pieni di munizioni, possiamo far guerra per sempre’

ImolaOggiESTERI, News 2026

Trump

“Le scorte di munizioni degli Stati Uniti, di livello medio e medio-alto, non sono mai state cosÃ¬ elevate o migliori.
Come mi Ã¨ stato detto oggi, abbiamo una scorta praticamente illimitata di queste armi”.Â Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Le guerre possono essere combattute ‘per sempre’, e con grande successo, usando solo queste scorte, che sono migliori delle migliori armi di altri paesi! aggiunge Trump – Al massimo livello, abbiamo una buona scorta, ma non siamo dove vorremmo essere. Molte altre armi di alta qualitÃ  sono immagazzinate per noi nei paesi periferici”. ANSA

Articoli correlati

Netanyahu

Netanyahu: “Trump con noi per salvare il mondo”

Pentagono minaccia nucleare

Pentagono: nessun segnale che Iran volesse attaccare per primo gli Usa’

Donald Trump

Trump: “Khamenei ha provato a uccidermi due volte”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *