Vaticano, decretata la scomunica per i lefebvriani

Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebvriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1° luglio a Écône, in Svizzera

Il provvedimento era atteso dopo che la Fraternità Sacerdotale San Pio X aveva ignorato l’appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernández, e controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi “ipso facto” (per il fatto stesso, indica una conseguenza automatica) nella scomunica per aver compiuto “un atto di natura scismatica”.

Chi è stato scomunicato

La sanzione riguarda i vescovi Alfonso de Galarreta e Bernard Fellay, rispettivamente consacrante principale e co-consacrante, oltre ai quattro nuovi vescovi Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry e Marc Hanappier. Secondo il decreto, la scomunica è scattata per la consacrazione episcopale dei quattro sacerdoti “senza mandato pontificio e contro la volontà del Sommo Pontefice”, creando una grave rottura con la Chiesa cattolica.

L’avviso ai fedeli

“Si esortano, infine, tutti i fedeli a rimanere saldi nella comunione con il Romano Pontefice, con i Vescovi in comunione con lui e con tutta la Chiesa e ad astenersi dal partecipare alle celebrazioni e attività promosse dalla suddetta Fraternità Sacerdotale San Pio X”, è l’ammonizione del Dicastero per la Dottrina della Fede.

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