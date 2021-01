Spaccia droga presso salone della moglie parrucchiera, arrestato senegalese

Brescia: spaccio di hashish, arrestato 51enne senegalese. Gli agenti della Polizia Locale di Brescia hanno arrestato un 51enne senegalese, residente a Desenzano, con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. Si trovava ai domiciliari, in prova ai servizi sociali, a seguito di una condanna a 7 anni (sempre per spaccio) avvenuta nel 2017.

Stando a quanto ricostruito dai poliziotti, l’uomo era solito vendere droga nei pressi del negozio di parrucchiera che la moglie gestisce in via Zara a Brescia. Venerdì è stato colto in flagranza di reato mentre vendeva una dozzina di grammi di hashish a un ragazzo italiano.

All’interno del negozio i poliziotti hanno trovato una scatola con all’interno mezzo etto di hashish. Sono stati inoltre sequestrati due telefoni cellulari, probabilmente usati per contattare i clienti. Al momento, non si hanno notizie di un coinvolgimento della moglie e di eventuali misure prese nei suoi confronti.

