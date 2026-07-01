Trump elogia la Cina perché non ha lo ius soli “grande nazione”

ImolaOggi ESTERI, News 2026

Xi e Trump

Dopo che la Corte Suprema americana ha salvato lo ius soli, Donald Trump ha elogiato sui social il modello cinese che non lo prevede

“Vorrei congratularmi con il presidente Xi e con la grande nazione della Cina per la loro enorme vittoria sul diritto di nascita!”, scrive il presidente americano su Truth.

La Cina non prevede la cittadinanza basata sul luogo di nascita ma solo sulla discendenza (ius sanguinis). Un bambino acquisisce la cittadinanza cinese alla nascita se almeno uno dei genitori è cittadino cinese. ANSA

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