Savona, tentano di violentare una ragazza e pestano il fidanzato: fermati tre marocchini

Prima tentano di violentare una ragazza in spiaggia e poi picchiano alla testa il fidanzato che tentava di difenderla

I carabinieri di Savona hanno fermato tre uomini di nazionalità marocchina, di 29, 27 e 23 anni, ritenuti responsabili di una serie di episodi violenti che avrebbero coinvolto diverse vittime nel giro di poche ore nella spiaggia del Prolungamento.

La rapina e l’aggressione tra connazionali

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti sarebbero iniziati con una rapina ai danni di un connazionale dei tre indagati, al quale sarebbe stato sottratto il telefono cellulare. Poco dopo, gli stessi soggetti avrebbero aggredito un secondo uomo, che li accusava di avergli rubato a sua volta il cellulare.

L’episodio più grave si sarebbe verificato successivamente sulla spiaggia del Prolungamento, dove i tre avrebbero tentato di molestare una ragazza che si trovava in compagnia del fidanzato. Quest’ultimo, nel tentativo di proteggere la propria compagna, è stato colpito alla testa con un paletto da uno degli aggressori, rimanendo ferito, e sarebbe stato inoltre rapinato del denaro contante che aveva con sé.

Controlli per capire se c’erano altri complici

Nelle prime ore del mattino i carabinieri hanno poi effettuato un controllo di tutte le tende presenti in spiaggia, allo scopo di verificare la presenza di ulteriori persone sospette. Al termine degli accertamenti, veniva disposto il fermo nei confronti dei tre indagati di 29, 27 e 23 anni, che venivano poi portati in carcere a Genova Pontedecimo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida avanti al gip.

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