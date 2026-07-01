Lo spettro dell’atomica iraniana. PIAZZA LIBERTA’, puntata di mercoledì 1 luglio 2026

Lo spettro dell’atomica iraniana

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di mercoledì 1 luglio 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITI di Armando Manocchia sono:

Gaetano Colonna – dottore di ricerca in storia antica, insegna letteratura e storia nelle superiori, ed è esperto senior nella formazione professionale;

Luca Serafini – giornalista professionista, consulente editoriale e direttore responsabile di Clarissa.it.

Una puntata speciale per spiegare le motivazioni che hanno portato Israele e Stati Uniti, con l’aiuto di diversi governi occidentali tra cui il nostro, ad aggredire l’Iran.

Per ricostruire la verità storica, ne parliamo con i due autorevoli ospiti, coautori peraltro di “Lo spettro della bomba – Israele e Iran: una cronlogia ragionata“, un libro recentissimo che spiega i diversi percorsi che, nell’arco di 80 anni di storia delle relazioni internazionali, hanno portato all’aggressione che ha aggiunto ulteriore tensione e preoccupazione, sia a livello geopolitico che economico, al mondo intero.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

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