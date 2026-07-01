Arera: prezzo dell’elettricità in Italia il più alto in Europa

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“Il Pun medio 2025 (Prezzo unico nazionale dell’elettricità, n.d.r.) è stato di 115,9 euro al Megawattora (+7% sul 2024), il più alto tra le principali borse europee.
I prezzi italiani restano strutturalmente superiori a quelli di Francia (61,1 euro/MWh) e Spagna (65,3 euro/MWh), per la forte dipendenza dalla generazione a gas”.

Lo ha detto il presidente dell’Arera, l’agenzia pubblica dell’energia, acqua e rifiuti, Nicola Dell’Acqua, nella sua relazione annuale, presentata alla Sala della Regina della Camera. ANSA

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