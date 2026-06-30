Lo spettro dell’atomica iraniana. PIAZZA LIBERTA’ ritorna mercoledì 1 luglio 2026

Lo spettro dell’atomica iraniana

Una puntata di Piazza Libertà per ricostruire le motivazioni che hanno portato Israele e Stati Uniti, con l’aiuto di diversi governi occidentali tra cui il nostro, ad aggredire l’Iran.

Per ricostruire la verità storica, Armando Manocchia ha invitato due autorevoli ospiti, coautori peraltro di un libro recentissimo che spiega i diversi percorsi che, nell’arco di 80 anni di storia delle relazioni internazionali, hanno portato all’aggressione che ha aggiunto ulteriore tensione e preoccupazione sia a livello geopolitico che economico al mondo intero.

Gli ospiti di questa puntata speciale, che andrà in onda mercoledì 1 luglio 2026 alle 20,30 sul sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

saranno:

Gaetano Colonna dottore di ricerca in storia antica, insegna letteratura e storia nelle superiori, ed è esperto senior nella formazione professionale;

Luca Serafini, giornalista professionista, consulente editoriale e direttore responsabile di Clarissa.it.