Milano, agente di polizia locale muore durante un inseguimento

Francesco Imprezzabile, un agente della polizia locale di Milano, è morto durante un inseguimento per le strade della città

Il grave episodio, i cui dettagli sono in corso di accertamento, si è verificato intorno alle 21.30 di lunedì in via Milano, una strada che costeggia il fiume Lambro e la pista dell’aeroporto di Linate, nel territorio comunale di Peschiera Borromeo.

Folle inseguimento, morto agente della polizia locale

Secondo le prime informazioni apprese da MilanoToday, l’agente, 35 anni, avrebbe perso il controllo della motocicletta che guidava – forse dopo essere stato speronato da un suv Audi Q7 che non si era fermato a un posto di blocco – finendo fuori strada. Dopo il grave schianto, si è attivata l’Agenzia regionale emergenza urgenza. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto tre equipaggi in codice rosso con automedica, ambulanza ed elisoccorso.

Il volo verso il Niguarda sotto il temporale

L’agente centauro è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale Niguarda. È arrivato al pronto soccorso sotto un intenso temporale, intorno alle 22.30. Secondo quanto trapelato da fonti sanitarie, il trentacinquenne aveva riportato due gravi traumi – cranico e toracico – ma le sue condizioni erano disperate: è morto poco dopo, tra il via vai di colleghi davanti all’ingresso del pronto soccorso.

In via Milano sono intervenuti i colleghi dell’agente e altre forze dell’ordine: carabinieri, la locale di Peschiera e la polizia di Stato. Proprio con gli agenti della questura era in corso il pattugliamento congiunto nel quartiere Ponte Lambro, dove è iniziato l’inseguimento finito nel modo più tragico. Ora è caccia al conducente “pirata” fuggito.

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