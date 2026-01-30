Israele conferma: “a Gaza almeno 70mila morti”

L’esercito israeliano ritiene che il numero di persone uccise nella Striscia di Gaza durante la guerra sia di oltre 70.000, come affermato dal ministero della Salute guidato da Hamas, riportano i media israeliani.

Un alto funzionario della sicurezza citato dal Times of Israel afferma che la ripartizione effettiva del bilancio delle vittime è ancora in fase di revisione e non si sa esattamente quanti dei morti siano membri di “gruppi terroristici” e quante persone siano morte a causa dei combattimenti. Secondo le autorità sanitarie di Gaza, dal 7 ottobre 2023 sono state uccise a Gaza complessivamente 71.667 persone. Il ministero palestinese sostiene inoltre che almeno 440 palestinesi sono morti di malnutrizione e fame nella Striscia durante la guerra, ma secondo il funzionario citato dai media israeliani, le statistiche sarebbero manipolate per includere persone con problemi di salute pregressi.

Durante la guerra, Israele ha ampiamente respinto i numeri delle vittime dichiarati dalle autorità di Gaza, che sono invece considerate attendibili o sottostimate dagli analisti internazionali. Prima del cessate il fuoco dell’ottobre 2025, l’esercito israeliano aveva dichiarato di aver ucciso almeno 22.000 “combattenti”, con due o tre civili uccisi “per ogni terrorista morto”.

