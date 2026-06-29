Genova, uno va in giro con una mannaia, l’altro ruba al supermercato: denunciati due stranieri

ImolaOggi CRONACA, News 2026

mannaia

Un 30enne romeno e un 40enne di origini nigeriane sono stati denunciati dalla polizia nella giornata di sabato 27 giugno 2026

Il primo è stato fermato ieri dagli agenti in via Molteni a Sampierdarena in quanto uscito da un supermercato con uno zaino gonfio, che ha destato sospetti. Questi ultimi si sono rivelati fondati in quanto all’interno è stata trovata refurtiva sottratta dall’esercizio commerciale. Il giovane è risultato avere precedenti specifici ed è stato trovato in possesso di taglierini e altri ‘attrezzi del mestiere’.

In serata invece è stato fermato per un controllo il 40enne in via Roma, in pieno centro. L’uomo aveva con sé una mannaia, che è stata sequestrata.

www.genovatoday.it – foto repertorio

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