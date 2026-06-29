Palermo, 30enne denuncia violenza sessuale in strada: arrestato gambiano

Una trentenne agrigentina ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale la scorsa notte alla Cala a Palermo dove si era recata per assistere al concertone di Radio Italia al Foro Italico. La polizia ha arrestato un 31enne, originario del Gambia, accusato di essere l’autore degli abusi. Il racconto della presunta vittima, soccorsa e portata al Policlinico, è ora al vaglio di investigatori e magistrati.

L’episodio, ancora tutto da ricostruire, si sarebbe verificato intorno alle 5, diverse ore dopo gli ultimi brani cantati sul palco del Foro Italico. La donna era a Palermo per assistere al concerto che si è concluso poco dopo la mezzanotte. Cinque ore dopo, mentre si trovava ancora in giro a Palermo, dalle parti di via Cala, il trentunenne avrebbe iniziato a importunare la trentenne, diventando sempre più invadente. Lei, terrorizzata, avrebbe iniziato a urlare riuscendo a mettere in fuga l’aggressore.

Subito dopo la donna avrebbe chiamato i soccorsi fornendo una descrizione dell’uomo che è stato poi intercettato e ammanettato a breve distanza dal punto da cui era partita la segnalazione. La trentenne, soccorsa dal 118, è stata portata al Policlinico dove sono state attivate le procedure previste per i casi di “codice rosa”. Sono intervenuti gli agenti della Scientifica. L’indagato, in attesa di ulteriori riscontri, è stato portato al Pagliarelli su disposizione del pm di turno. (ANSA).