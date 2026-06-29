Ladri nella villa di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi, hanno rubato tutto

Il colpo, a quanto pare, è stato studiato nei minimi dettagli. Un furto messo a segno approfittando dell’assenza degli occupanti temporanei della villa

Una banda di ladri ha preso di mira una delle ville appartenenti alla famiglia del tenore Andrea Bocelli, attualmente data in affitto a una famiglia americana in vacanza in Versilia. È successo nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 giugno a Vittoria Apuana, località del comune di Forte dei Marmi (in provincia di Lucca).

Un bottino ingente

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sarebbero entrati in azione tra le ore 21 e la mezzanotte, mentre gli ospiti si trovavano fuori casa per trascorrere la serata. Una volta all’interno dell’abitazione, i malviventi hanno rovistato nelle stanze impossessandosi di un ingente bottino composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. L’ammontare esatto della refurtiva è ancora in fase di quantificazione, ma le prime stime dei carabinieri parlano di un valore che potrebbe sfiorare i 500mila euro. Poi i ladri sono andati via senza lasciare traccia.

Sulla vicenda ora stanno facendo luce i carabinieri, impegnati nelle indagini per risalire agli autori del furto. Dai rilievi eseguiti nell’abitazione è emerso che la villa, al momento del furto, non sarebbe stata chiusa in modo adeguato. L’impianto di allarme installato nell’immobile non risultava inserito. Un elemento che potrebbe aver agevolato l’azione della banda.

La famiglia Bocelli possiede diverse proprietà in Versilia, alcune delle quali vengono affittate durante la stagione estiva a turisti di fascia alta. Gli investigatori stanno ora raccogliendo ogni elemento utile alle indagini, compresa l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza installate nella zona, per ricostruire la dinamica esatta del maxi furto e individuare i responsabili.

Il precedente da incubo

Non è la prima volta che la dimora ottocentesca sul lungomare di Forte dei Marmi, definita dal tenore il suo “buen retiro” toscano, finisce nel mirino dei ladri. Nel luglio 2018 una banda provò il colpo mentre Bocelli era rientrato da poco dalle prove del Festival Puccini a Torre del Lago (Lucca). “Erano circa le 2 di notte, in casa c’era molta gente, una ventina di persone, i miei figli, mia moglie e alcuni amici”, ricordò allora l’artista. A far saltare il blitz quella volta fu un vigilante. Due uomini con passamontagna e manganelli erano riusciti a entrare nella dependance della villa, minacciando di avere armi che, però, nessuno dei presenti vide mai.

www.today.it – foto Bocelli: LaPresse