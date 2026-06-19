Ponteranica, entra in una casa e tenta di violentare una 23enne, arrestato “richiedente asilo”

Sono stati momenti di forte tensione e paura quelli vissuti a Ponteranica (Bergamo), in via Valbona, alle porte della città

Una 23enne si trovava da sola nell’appartamento di famiglia, situato al primo piano di una palazzina. La giovane stava per fare la doccia quando un uomo ha divelto la porta per entrare a rubare. A quel punto l’uomo si è trovato davanti la giovane, l’ha afferrata e l’ha portata in giardino con il probabile intento di violentarla. Quell’uomo, poi identificato dagli inquirenti come un cittadino di origine tunisina con lo status di richiedente asilo. Poco prima era riuscito a introdursi nella proprietà privata. Ecco la testimonianza del padre della ragazza.

Il racconto del padre

“Mia figlia era sola, si stava preparando a fare la doccia – racconta il papà della ragazza, che ha confermato il movente a sfondo sessuale –. Ad un certo punto ha sentito un forte rumore, quell’uomo aveva buttato giù la porta d’ingresso per fare irruzione. Si sono trascinati fuori. L’aggressore aveva nelle mani un coltellino, a lama corta.

Mia figlia è riuscita a chiamarmi al telefono, una chiamata concitata, gridava, vieni, c’è qualcuno, aiutami, vieni su. Sono intervenuti i vicini che hanno fermato quell’uomo”.

Fermato un tunisino con probabili problemi psichici

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Bergamo che hanno preso in custodia e fermato il cittadino tunisino con probabili problemi psichici. La ventitreenne, in stato di choc, è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per accertamenti medici, cure e assistenza psicologica. Al momento si trova in ospedale, affiancata dalla madre.

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