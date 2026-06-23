Firenze, codice rosso per il caldo fino al 25 giugno

Il codice rosso per il caldo a Firenze andrà avanti fino al 25 giugno. È quanto emerge dal nuovo bollettino del Ministero della Salute, reso noto da Palazzo Vecchio: la temperatura percepita massima è prevista a 38 gradi oggi, mentre domani sarà a 36 gradi e giovedì toccherà i 37 gradi. Oggi, alle ore 9.15, la stazione di rilevamento dell’Orto botanico aveva già raggiunto 32,4 gradi, mentre alla stessa ora il giardino di Boboli registrava 31,8 gradi.

Oggi bollino rosso in 15 città, domani in 16

Prosegue l’ondata di caldo intenso su gran parte dell’Italia. Oggi, martedì 23 giugno, sono 15 le città da bollino rosso tra quelle indicate nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani, mercoledì 24 giugno, i bollini rossi saranno 16 con l’aggiunta di Latina, oggi in arancione. In arancione oggi anche Bari, mentre domani il livello 2 (arancione) di allerta è previsto a Bari e Trieste. In giallo le altre città.

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