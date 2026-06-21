Tajani: ‘Incomprensibili le parole di Trump. I rapporti con gli Usa sono solidi’

“I rapporti con gli Stati Uniti sono solidi, continuiamo a lavorare con loro. Sono rapporti che durano da secoli, siamo amici degli americani, i dossier aperti continueranno ad andare avanti. Sono state incomprensibili le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti nei confronti del presidente del consiglio Meloni, però con il buon senso e la voglia di continuare a rinforzare le relazioni all’interno dell’Occidente, siamo convinti sostenitori dell’unità dell’Occidente, con grande senso di responsabilità, l’Italia continuerà a sostenere questa azione per far sì che Italia e Usa possano continuare a collaborare all’interno della Nato e all’interno delle relazioni transatlantiche bilaterali”.

Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani.

Salvini: ‘Con Trump parentesi chiusa, ora si torni a lavorare insieme’

“Chi attacca in maniera così inutile la presidente del governo italiano attacca tutto il governo italiano e attacca tutti gli italiani. Detto questo per me è partita chiusa e quindi si lavora insieme”: così il vicepremier Matteo Salvini a un gazebo della Lega a Milano, tornando sugli attacchi di Donald Trump a Giorgia Meloni. “Mi auguro che si chiuda in fretta questa parentesi di incomprensione e si torni a lavorare insieme. C’è sempre una via d’uscita” ha aggiunto Salvini.

ANSA