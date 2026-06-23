Vigile morto a Milano, i due albanesi in fuga viaggiavano su auto con targa clonata

È stato rintracciato in provincia di Monza e Brianza il conducente del suv che ieri sera ha provocato un inseguimento nel comune di Peschiera Borromeo nel quale è morto l’agente della Polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile, di 39 anni, che era in moto. L’automobilista era fuggito ieri sera da un posto di blocco nel quartiere milanese di Ponte Lambro. Con lui è stata fermata anche una seconda persona.

I due uomini, entrambi di origini albanesi, sono stati bloccati dalle Polizie locali di Monza e Milano. Uno di loro è l’intestatario del contratto di noleggio della macchina, che ieri sera girava con una targa clonata, come riporta Repubblica. La loro posizione è ora al vaglio. La Procura indaga sulla vicenda con le ipotesi di reato di omicidio stradale e fuga pericolosa. La pm di turno, Francesca Crupi, valuterà se disporre il fermo. Il suv pirata era già stato rintracciato a Pioltello.

Fondamentale per ricostruire i fatti sarà l’analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, l’auto pirata avrebbe accelerato alla vista degli agenti, che non avevano intimato l’alt al mezzo. All’inseguimento ha partecipato anche un’auto della Polizia stradale, che si trovava indietro rispetto alla moto dell’agente Imprezzabile e non ha visto il momento in cui è caduto. Restano quindi da stabilire le cause, se l’alta velocità, un contatto accidentale o una manovra del suv in fuga. Intanto, è stata disposta l’autopsia sul corpo della vittima, e dovrà essere fissata una data per gli accertamenti medico legali.

“Attraverso la visione delle telecamere del comune e degli esercizi pubblici, siamo riusciti questa mattina a individuare il veicolo. Stiamo facendo accertamenti tecnici e scientifici sul mezzo per capire se c’è stato contatto tra l’auto e la moto di Francesco Imprezzabile. Al momento non abbiamo elementi per dire se ci sia stato contatto”, ha dichiarato il comandante della polizia locale di Milano Gianluca Mirabelli.

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