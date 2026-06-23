Tajani: “Non dobbiamo comprare gas russo se vogliamo spingere Putin al tavolo”

“Io credo” che non dovremmo comprare gas russo “perché quando si prende una posizione, una posizione va mantenuta, io parlo di coerenza. Noi abbiamo fatto una scelta, quando si fanno delle scelte bisogna essere coerenti. Noi siamo coerenti. Abbiamo detto che non si prende il petrolio e il gas della Russia, abbiamo delle alternative molto positive e andiamo avanti”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla terza edizione de “Il giorno de La Verità” a Roma. “Stiamo lavorando per il nucleare affinché non ci siano più casi come quelli che stiamo vivendo adesso. Però credo che sia giusto procedere e andare avanti con coerenza, perché se vogliamo spingere Putin a sedersi attorno a un tavolo, bisogna dargli dei messaggi, perché altrimenti se siamo duri da una parte e poi siamo morbidi dall’altra, lui continuerà a fare i suoi interessi”.

“Dobbiamo trovare un soggetto, uno o una, che parli con Mosca in nome e per conto di tutti in Europa. Schroeder certamente no, ce lo scegliamo noi chi è l’interlocutore. Potrebbe essere un leader di un paese medio europeo, potrebbe essere un’autorità istituzionale, il presidente Costa per esempio ma non c’è stata nessuna decisione”, ha aggiunto Tajani. E in merito alla possibilità Draghi, “deve essere una scelta europea, però io credo che sia meglio sempre avere una persona delle istituzioni”

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