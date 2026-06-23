Milano, agente Polizia locale morto durante inseguimento: due fermati

Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento a un auto che non si è fermata a un posto di blocco, lunedì sera a Milano

L’inseguimento è iniziato verso le 21:30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto, quando è partito all’inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente: nel frattempo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del suv che ha provocato l’inseguimento. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. I due sono stati bloccati dalle Polizie locali di Monza e Milano.

Gli inquirenti stanno verificando gli elementi a carico delle due persone bloccate e le stanno identificando. Pare che si tratti di due cittadini albanesi. Il conducente avrebbe 26 anni.

Aperta inchiesta per omicidio stradale

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e per il nuovo reato previsto dal codice della strada di fuga pericolosa in relazione all’inseguimento nel quale è morto Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano. La pm di turno, Francesca Crupi, ha disposto l’autopsia sul corpo del 39enne e va ancora fissata una data per gli esami medico-legali.

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