Migranti, Tunisia blocca due tentativi di partenza verso l’Italia

TUNISI – Sessantasei persone sono state fermate nella notte tra venerdì e sabato dalla Guardia costiera tunisina dopo il fallimento di due tentativi di migrazione irregolare dalle spiagge di Nabeul e Korba, nel nord-est della Tunisia, verso le coste italiane.

Lo riferisce l’agenzia di stampa tunisina Tap, citando una fonte di sicurezza, precisando che le operazioni sono state condotte dalle unità della Guardia costiera di Kélibia, nel governatorato di Nabeul, in cooperazione con unità della Marina nazionale.

Secondo la stessa fonte, le persone fermate, provenienti da diversi governatorati della Tunisia, si trovavano a bordo di due imbarcazioni: 32 sulla prima e 34 sulla seconda. Tra loro anche una donna accompagnata dai due figli, di 6 e 8 anni. Le autorità tunisine hanno avviato gli accertamenti per stabilire eventuali responsabilità nell’organizzazione delle partenze e adottare i provvedimenti previsti dalla legge.

L’operazione conferma la persistenza dei tentativi di partenza dalla fascia costiera nord-orientale tunisina, oltre alle tradizionali aree di Sfax e Mahdia, lungo la rotta del Mediterraneo centrale verso Lampedusa e la Sicilia. Negli ultimi mesi le autorità tunisine hanno rafforzato le attività di controllo marittimo e terrestre contro le organizzazioni criminali dedite alle traversate clandestine, in un contesto segnato anche dalla cooperazione con l’Italia e l’Unione europea sul dossier migratorio. ANSA – foto repertorio