Il capo della NATO, dopo il ministro della guerra Usa HEGSETH, ha sostenuto la necessità di costruire una NATO 3.0

Mark Rutte, ha dichiarato la necessità di una ristrutturazione su larga scala dell’alleanza e del passaggio a un modello “NATO 3.0”, in cui i Paesi europei assumeranno una responsabilità molto maggiore per la sicurezza del continente. “La NATO sta attraversando una trasformazione enorme, forse la più grande trasformazione della sua storia. Dobbiamo costruire una NATO 3.0”, ha detto Rutte in una conferenza stampa a seguito della riunione dei ministri della difesa dei Paesi dell’alleanza (riportato da EUDebates).

Rutte ha osservato che “i membri europei della NATO dovranno compiere enormi sforzi, ma questo processo è già iniziato”. Secondo i suoi dati, le spese per la difesa dei Paesi europei dell’alleanza e del Canada nel 2025 sono aumentate di 139 miliardi di dollari rispetto all’anno precedente. Secondo Rutte, i cambiamenti sono legati anche ai piani degli Stati Uniti di rivedere la propria presenza militare in Europa.

In precedenza, il capo del Dipartimento della Difesa statunitense, Pete Hegseth, aveva confermato che Washington continuerà a valutare il numero e il dispiegamento delle truppe americane nel continente europeo. L’ulteriore partecipazione degli Stati Uniti alla sicurezza dell’Europa dipenderà dal contributo degli alleati europei alla difesa.

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