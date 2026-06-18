NATO, Hegseth (Pentagono): ‘nel mirino alleati che non spendono’

La Nato 3.0 avrà “un approccio innovativo”, “i nostri contributi annuali saranno subordinati al raggiungimento degli obiettivi di spesa per la difesa da parte degli altri Paesi. Laddove gli altri alleati non spenderanno con urgenza, i nostri contributi diminuiranno. Sarà una strada a doppio senso.

Gli Usa non possono preoccuparsi della difesa europea né pagare di più di quanto facciano i nostri alleati.

Metteremo in condizione gli alleati di fare la loro parte.

Terremo d’occhio gli alleati che non lo fanno e che dicono di no, o forse, o aspettano”. Lo dice il segretario Usa alla Difesa Pete Hegseth alla ministeriale Difesa Nato.

Il Presidente Trump ha messo alla prova i nostri alleati, chiedendo loro di sostenere l’America quando abbiamo chiesto aiuto, e troppi hanno fallito.

Gli Usa hanno difeso l’Europa per generazioni, e il Presidente ha chiesto che i nostri aerei decollassero dalle basi in Europa o dalle nostre basi, le nostre navi dai porti per colpire obiettivi in Medio Oriente, obiettivi iraniani che minacciano gli interessi europei, ma troppi hanno detto no o hanno cercato di affogarci in dibattiti legali, o ci hanno criticato per aver fatto ciò che loro non sono in grado di fare. È stato vergognoso”, ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth. ANSA