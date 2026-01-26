La UE crea il “28° regime”. PIAZZA LIBERTA’ ritorna martedì 27 gennaio 2026

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna martedì 27 gennaio 2026 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

In questa puntata, si parlerà del nuovo folle progetto di Bruxelles, la realizzazione superstato virtuale per le multinazionali, completamente fittizio, che potrebbe avere un proprio diritto societario, fallimentare e del lavoro. Tutte le aziende europee potrebbero optare per questo regime alternativo al proprio diritto nazionale. Ciò equivale a creare un diritto commerciale federale su misura per le multinazionali: un potenziale stato virtuale di dumping normativo, con grande gioia dei datori di lavoro.

Non ne avete mai sentito parlare? È normale: questo progetto rimane in gran parte sconosciuto al grande pubblico. Eppure, a Bruxelles, il 28° regime è sulla bocca di tutti. Circola negli studi legali e negli uffici dei lobbisti, ed è stato ripreso dalle massime autorità dell’UE. Mario Draghi ne ha parlato in un rapporto del settembre 2024 e Ursula von der Leyen lo ha addirittura annunciato ufficialmente nel suo discorso sullo stato dell’Unione del 10 settembre 2025.

Cercheremo di spiegare di che cosa si tratta, dei rischi e del silenzio dei sindacati.

Non mancate!