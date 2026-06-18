Spese militari, Crosetto: “Impegni Nato si rispettano, sennò si esce”

Se si decide di stare in un’alleanza militare come la Nato, bisogna rispettare “gli impegni” presi con gli alleati, altrimenti “si sta fuori”

È il messaggio lanciato dal ministro della Difesa Guido Crosetto al termine della Ministeriale Nato a Bruxelles, dove il tema centrale è stato il futuro dell’Alleanza e il ruolo crescente degli europei nella sicurezza comune. “Non è una cosa che si discute”, ha spiegato Crosetto parlando degli obiettivi fissati dalla Nato. “Il tema non è rispettarli in un anno, in due, in cinque. L’impegno è al 2035, ma se si vuol far parte dell’alleanza, quell’impegno bisogna rispettarlo”.

Secondo il ministro, la questione non riguarda un aumento immediato della spesa militare, ma un percorso già definito. “Ognuno coi suoi tempi, con le sue difficoltà, ognuno declinandolo come vuole”, ha precisato, ribadendo però che l’alternativa sarebbe un ritorno a una dimensione nazionale della sicurezza. “Stare da soli in questo mondo vorrebbe dire investire il 10%, il 15%, il 20% per difendersi. Sarebbe ancora più impossibile, ancora più difficile”.

Crosetto ha poi chiarito la sua posizione sulla natura dell’Alleanza atlantica: la Nato non è “un club di amici lettori”, ma “un’alleanza militare difensiva” che prevede obblighi e responsabilità per tutti i Paesi membri. “Chi partecipa a questa alleanza deve mettersi in testa, cosa che noi ci eravamo dimenticati di fare, di partecipare con lo stesso peso di tutte le nazioni”, ha detto il ministro, spiegando che il nuovo scenario internazionale richiede un cambio di passo soprattutto da parte europea.

“La Nato 2.0 era quella che si riduceva la spesa ogni anno, che è un mondo diverso”, ha spiegato ricordando anche il possibile ridimensionamento della presenza statunitense nel continente. “Non pensavamo di avere bisogno di un’alleanza militare di una Nato 3.0, come abbiamo detto oggi. Ma d’altronde, se si vuole far parte della Nato, si vuole avere un’alleanza difensiva, si rispettano gli impegni”.

Sul fronte del governo e delle risorse economiche, Crosetto ha assicurato che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è consapevole della necessità di rispettare gli impegni presi dall’Italia sull’aumento della spesa per difesa e sicurezza. “Penso sia totalmente consapevole”, ha risposto alla domanda sul titolare del Mef, spiegando che il percorso verso il 5% del Pil entro il 2035 riguarda un impegno nazionale che dovrà essere affrontato nei prossimi anni.

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