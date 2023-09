Migranti, Schlein: “fuggono dalle torture”

Un decreto del ministro dell’Interno prevede che il richiedente asilo potrà versare quasi 5mila euro se non vuole essere trattenuto in un Centro di accoglienza fino all’esito dell’esame del suo ricorso contro il rigetto della domanda.

Questo importo servirà a garantire “la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale, della somma occorrente al rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi”. La disposizione si applica a chi è nelle condizioni di essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura alla frontiera e proviene da un Paese sicuro.

Schlein: “fuggono dalle torture”

“L’ultima crudeltà” del governo “cozza contro il diritto internazionale: quella dei 5mila euro che si chiedono a chi fugge da discriminazione, guerre e torture per evitare di essere rinchiusi in un centro, un’ulteriore crudeltà inumana di un governo forte coi deboli e debole coi forti”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo in collegamento a “Crea! L’Italia che faremo”, in corso a Iseo. tgcom24.mediaset.it