Trump: “Non ci sono limiti al mio potere!”

“Non ci sono limiti al mio potere!”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista ad Axios

Trump ha ammesso ad Axios di aver negoziato l’accordo con l’Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale. Ciononostante, ha negato di essere stato in qualche modo ridimensionato da quell’esperienza. “Non ci sono limiti al mio potere”, ha sottolineato. “non ho imparato nessuna lezione”, ha aggiunto.

“Con Bibi è tutto normale ma lo dobbiamo mantenere sano di mente”. Donald Trump ha insistito nel sostenere che gli stati Uniti hanno sconfitto l’Iran “in modo totale”, e che il memorandum d’intesa “probabilmente equivale a una resa incondizionata”.

In un’intervista ad Axios il presidente ha rivendicato il blocco navale imposto dagli Usa. “Chi altro avrebbe potuto attuare un blocco simile? Io ho effettuato un blocco navale in cui nessuna nave è riuscita a passare”, ha detto il presidente. ANSA