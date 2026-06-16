Crosetto: “Grazie agli Usa per aver spinto l’Europa sulla difesa”

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Crosetto e Hegseth

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è andato al Pentagono, a Washington, per un incontro con il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth. Ad accoglierlo la banda ed un picchetto d’onore delle Forze armate degli Stati Uniti.

“Per costruire la Nato 3.0 gli alleati europei, inclusa l’Italia, devono fare di più”. ha detto Hegseth a Crosetto nell’incontro bilaterale.
“Grazie agli Stati Uniti per aver spinto l’Europa a prendere sulle sue spalle il peso della difesa”, ha risposto Crosetto.
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