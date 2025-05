Francia, Philippot: “Allarme tirannia europea!”

Florian Philippot, presidente del Partito dei Patrioti, scrive su X: “Allarme tirannia europea!

La Commissione Europea ha appena ordinato all’Ungheria di “ritirare la sua legge sulla trasparenza”!

(cfr: https://fr.euronews.com/my-europe/2025/05/24/)

Questa legge mira a scoprire come vengono finanziate le ONG e i media che intervengono nel dibattito pubblico: ciò è estremamente salutare!

Non sorprende che l’UE, che è l’istituzione più opaca e corrotta al mondo, non voglia questa legge perché ci permetterebbe di vedere la verità sulla sporca pressione che esercita sui nostri Paesi! In particolare tramite le ONG di Soros!

Se l’Ungheria non ritira la sua legge, perderà miliardi di euro all’anno in multe.

Orban deve essere coerente: l’Ungheria deve uscire dall’UE e riconquistare la sua libertà!

E anche la Francia, il prima possibile. Frexit”