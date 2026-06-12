Crosetto: “la Russia rappresenta la minaccia più grave”

“La riunione in videoconferenza del Gruppo E5 Difesa (Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito), alla quale ho preso parte, ha rappresentato un momento significativo per rafforzare la visione comune di un’Europa più forte in una NATO più forte, a tutela della difesa collettiva e della sicurezza euro-atlantica. Fondamentale il confronto su una strategia condivisa per rafforzare il contributo europeo all’Alleanza, nel quadro delle relazioni transatlantiche.

In un contesto internazionale sempre più complesso, ribadiamo che la Russia rappresenta la minaccia più grave e duratura per la sicurezza euro-atlantica. Per questo continuiamo a rafforzare le nostre capacità di difesa e il nostro ruolo all’interno della NATO.

Il prossimo Vertice di Ankara sarà un’importante occasione per rafforzare una più equa condivisione degli oneri tra gli Alleati, proseguendo al tempo stesso il lavoro comune per rafforzare il coordinamento e il sostegno all’Ucraina, a tutela della nostra sicurezza collettiva”. Così il Ministro Guido Crosetto.