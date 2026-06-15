Risse a Bologna, “succede quasi ogni sera”

Residenti esasperati: “Scene quasi quotidiane, si aspetta la tragedia”. Sul posto sono intervenute tre Volanti della polizia

Ancora una notte di tensione in Bolognina. All’incrocio tra via di Corticella e via Barbieri, davanti a un locale aperto fino a tarda notte, alcuni uomini si sono affrontati in strada tra spintoni, schiaffi e urla, sotto gli occhi dei residenti che da tempo denunciano problemi di sicurezza e degrado nella zona. La scena, avvenuta nelle ore notturne, è stata ripresa da un residente e il video è poi finito sui social, venendo rilanciato anche dalla pagina Instagram “Welcome to Bolognina”. Nelle immagini si vedono diversi uomini, descritti dai testimoni come visibilmente alterati dall’alcol, mentre si affrontano in mezzo alla carreggiata, finendo più volte contro le transenne dei cantieri del tram all’angolo con via Barbieri.

Le immagini mostrano almeno due uomini che si colpiscono e si scaraventano a terra al centro dell’incrocio. Attorno a loro alcune persone, tra cui una donna, cercano invano di dividerli e riportare la calma. La lite si sposta più volte dalla carreggiata al marciapiede opposto, accompagnata da urla e insulti. In un secondo momento entra nella scena anche una terza persona, mentre uno dei protagonisti della rissa finisce a terra nei pressi di via Barbieri, a poca distanza dalle scuole elementari Acri. Secondo quanto raccontano i residenti, la situazione sarebbe degenerata per diversi minuti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

“Siamo stanchi, succede quasi ogni sera”

L’episodio ha riacceso le proteste degli abitanti della zona, che parlano di una situazione ormai cronica. “Non siamo più stupiti, ma siamo stanchi”, raccontano alcuni residenti di via Corticella. “Da tempo assistiamo a scene simili. Sono episodi quasi quotidiani e abbiamo paura che prima o poi qualcuno si faccia davvero male”. Nel mirino finisce in particolare un locale della zona, indicato dagli abitanti come punto di ritrovo serale. “Lì si aggregano molte persone, soprattutto uomini. Dopo qualche bicchiere di troppo diventano molesti e spesso la situazione degenera”, raccontano. Un residente della vicina via Lombardi parla apertamente di disagio: “Ogni sera è la stessa storia. Si radunano gruppi di persone e spesso finiscono per creare problemi e disturbo fino a tarda notte”.

L’arrivo della polizia

Alla fine qualcuno ha chiamato il 113. Sul posto sono intervenute tre volanti dopo una segnalazione che riferiva di persone coinvolte in una violenta lite. Secondo quanto emerso, all’arrivo degli agenti la situazione si era già in gran parte calmata e non risultavano aggressioni in corso. Gli operatori hanno comunque effettuato gli accertamenti del caso e riportato la tranquillità nella zona.

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