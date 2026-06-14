Bologna, bus supera la fermata: passeggero morde l’autista e gli stacca un pezzo di orecchio

Un episodio di estrema violenza si è verificato a Bologna a bordo di un autobus Tper

Un autista della linea 96 è stato aggredito da un passeggero che, dopo una discussione nata per una fermata effettuata qualche metro oltre la pensilina, lo ha colpito, gli ha sputato addosso e infine lo ha morso a un orecchio, staccandone una parte. L’aggressione è avvenuta nella mattinata di sabato 13 giugno in piazza Minghetti, nel cuore del centro storico cittadino. Il conducente è stato soccorso dal personale sanitario del 118, mentre l’autore della violenza è riuscito a fuggire prima di essere identificato.

La discussione per la fermata del bus

Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato quando il conducente dell’autobus non si è accorto immediatamente della richiesta di fermata e ha arrestato il mezzo alcuni metri oltre la pensilina prevista. Un episodio che ha provocato la reazione furiosa di un uomo che, una volta salito a bordo, avrebbe iniziato a contestare il comportamento dell’autista. In pochi istanti la situazione è degenerata.

Gli sputi e il morso all’orecchio

L’uomo avrebbe prima insultato il conducente e gli avrebbe sputato addosso. L’autista avrebbe quindi cercato di allontanarlo per evitare che la situazione peggiorasse. Da lì è nata una colluttazione all’interno del mezzo pubblico. Nel corso dello scontro l’aggressore avrebbe morso il conducente a un orecchio con tale violenza da staccarne un frammento, provocandogli una ferita particolarmente seria.

I soccorsi del 118

Dopo l’aggressione sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure all’autista ferito e ne ha valutato le condizioni. L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i colleghi e tra i rappresentanti dei lavoratori del trasporto pubblico, da tempo impegnati a denunciare il crescente numero di aggressioni ai danni del personale viaggiante.

L’aggressore fugge all’arrivo della polizia

L’autore dell’aggressione è riuscito a dileguarsi poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute le volanti, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per identificare il responsabile. Gli agenti hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza installato a bordo del bus Tper, che potrebbero risultare decisive per risalire all’identità dell’uomo.

Indagini in corso

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare il responsabile dell’aggressione. L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza degli operatori del trasporto pubblico, sempre più spesso vittime di minacce, insulti e violenze durante il servizio. Quella avvenuta in piazza Minghetti rappresenta una delle aggressioni più gravi registrate negli ultimi mesi a Bologna, con conseguenze fisiche importanti per il conducente coinvolto. […]

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