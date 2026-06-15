Sorelle scomparse, indagati i gestori della “casa famiglia”

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Sorelle scomparse

Alisya e Sarah, di 16 e 12 anni, sono scomparse nella notte tra il 7 e l’8 giugno da una casa famiglia a Villetta Barrea, in provincia dell’Aquila

Le due avrebbero lasciato la struttura senza portare con sé telefoni cellulari e senza particolari segni distintivi per rendere più difficile l’identificazione. Il padre delle ragazzine Stefano Di Giacinto, ha lamentato la presunta mancanza di controlli, in particolare l’assenza di un sistema di allarme di videosorveglianza che la struttura sostiene però di non essere obbligata ad avere.

I gestori indagati

Le indagini proseguono sotto il coordinamento della procura di Sulmona, gli inquirenti stanno cercando anche nel lago vicino per non lasciare alcuna pista inesplorata. I gestori della struttura che ospitava le due ragazzine (da due anni) sono indagati per abbandono di minore

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