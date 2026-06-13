Savona, rapina un negozio e poi si tuffa in mare per fuggire: arrestato marocchino

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POLIZIA

Prima ha rubato in un negozio, poi si è tuffato in mare tra i bagnanti per sfuggire alla polizia

E’ accaduto nella mattinata dell’altro ieri a Savona: nonostante il bagno fuori programma, gli agenti delle volanti sono riusciti ad arrestare l’autore: in manette è finito un uomo di 42 anni di origini marocchine.

L’intervento è partito dopo la chiamata della titolare del negozio del centro savonese, che ha raccontato di essere stata spintonata dall’uomo dopo che lo aveva scoperto a rubare merce dagli scaffali. La donna lo ha anche inseguito fino alla spiaggia del Prolungamento.

E’ lì che il quarantaduenne si è tuffato in acqua, cercando di confondersi tra i bagnanti. Gli agenti hanno scoperto che l’uomo è stato denunciato alcuni giorni fa perché ha cercato di rubare dentro il centro commerciale.

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