GB, 17enne accoltellata al collo a Brierfield: arrestato “un uomo”

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo che la polizia è intervenuta perché una ragazza è stata accoltellata al collo in strada

L’incidente è stato segnalato poco dopo le 15:00 di venerdì 12 giugno in Wood Street a Brierfield (città con una delle più alte concentrazioni di pakistani – circa il 60% – nel Regno Unito), e alcuni passanti hanno riferito di una forte presenza della polizia nel pomeriggio.

Più tardi, nella serata di ieri, gli agenti hanno confermato che una 17enne era stata trasportata in ospedale, mentre un uomo di 30 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Un portavoce della polizia del Lancashire ieri ha dichiarato: “Siamo stati chiamati alle 15:06 di oggi in Wood Street, a Brierfield, per una segnalazione di accoltellamento. È stato riferito che una ragazza di 17 anni era stata aggredita e aveva riportato una ferita da arma da taglio al collo.”

“Gli agenti, alcuni dei quali armati, sono intervenuti e un uomo di 30 anni è stato arrestato poco dopo con l’accusa di tentato omicidio. La ragazza è stata portata in ospedale per essere curata per una ferita da arma da taglio alla nuca.

Sappiamo che questo evento causerà allarme nella comunità locale e questa sera saranno presenti pattuglie aggiuntive nella zona per rassicurare la popolazione.”

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