Francia, donna di 86 anni trovata morta con la gola tagliata

Si tratta di un tranquillo sentiero che costeggia lo stagno di Salonique a Grau-du-Roi (Gard), dove si possono ammirare i fenicotteri. Questo luogo, molto frequentato dagli escursionisti, è stato teatro di una macabra scoperta giovedì intorno alle 19:30, quando è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna di 86 anni. Secondo le informazioni, le era stata tagliata la gola.

L’ipotesi di un crimine particolarmente violento si è rapidamente diffusa a Grau-du-Roi venerdì mattina. Secondo i primi accertamenti, l’ipotesi più accreditata è quella di un omicidio e, come ha dichiarato il procuratore di Nîmes Cécile Gensac, è stata aperta un’inchiesta per omicidio, senza fornire ulteriori dettagli.

L’indagine è stata affidata alla sezione investigativa della gendarmeria del Gard e alla compagnia di gendarmeria di Vauvert. Nonostante un’imponente operazione di controllo, avviata rapidamente e mantenuta per gran parte della notte tra giovedì e venerdì, con verifiche dei documenti degli automobilisti e perquisizioni dei bagagliai, l’autore di questo omicidio non è stato ancora trovato.

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