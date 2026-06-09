Bressanone, accoltella un 20enne per rubargli la bici: arrestato tunisino

Un tentativo di rapina è finito nel sangue a Milland, nei pressi di Bressanone

Un ventiduenne di origine tunisina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ha cercato di rapinare due uomini nel parcheggio del supermercato Eurospar, per sottrarre loro una bicicletta ed una birra. Uno dei due (una ragazzo di 20 anni) ha reagito e il giovane ha allora estratto un coltello colpendolo al torace. Il ventiduenne si è dato poi alla fuga, ma è stato bloccato poco dopo dai carabinieri in via Lungo Rienza.

Aveva ancora il coltello in mano e i vestiti erano sporchi di sangue. È stato arrestato e portato nel carcere di Bolzano. Addosso gli è stata trovata anche una modica dose di cocaina. Il ferito è stato ricoverato all’ospedale di Bressanone con una prognosi di una ventina di giorni.

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