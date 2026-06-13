Genova, pugni ai poliziotti e testate alla strada: arrestato marocchino

Un 32enne marocchino è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale dopo aver aggredito degli agenti di polizia

L’uomo era stato accompagnato dai poliziotti in udienza e dopo l’uscita dagli uffici del giudice di pace ha tentato improvvisamente la fuga. Gli agenti di polizia lo hanno immediatamente raggiunto ed è nata una colluttazione durante la quale l’uomo ha anche sferrato alcuni pugni al volto ai poliziotti.

Fermato e trasportato verso la volante, il 32enne non ha smesso di opporre resistenza gettandosi a terra e colpendo la testa più volte sulla strada per auto lesionarsi prima di essere caricato sull’automobile della polizia.

La condotta è continuata anche in auto e negli uffici della Questura. Per l’uomo, già noto per reati inerenti gli stupefacenti e contro il patrimonio, c’è stato il processo per direttissima.

Gli agenti feriti sono stati dimessi con 10 giorni di prognosi ciascuno, mentre il 32enne ha rifiutato le cure mediche.

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