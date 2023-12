Malore improvviso, muore ragazza di 24 anni

SARZANA – Tragedia nella mattina di ieri, mercoledì, alla stazione di servizio Brugnato sud sulla A12, dove una donna di appena 24 anni, Manuela Rosolek, ha perso la vita. Stando a quanto riferito sarebbe stata colpita da un malore improvviso mentre si trovava a bordo di un’auto con un conoscente, solo ulteriori accertamenti potranno fare luce su quanto accaduto e a nulla sono valsi i soccorsi.

A dare l’allarme è stato proprio il compagno di viaggio e sul posto sono arrivati l’automedica Delta 3 e la Pubblica assistenza di Brugnato. Nonostante le manovre rianimatorie, durate per molto tempo, per la giovane non c’è stato nulla da fare. Non sarebbe da escludere che la morte possa essere sopraggiunta per cause naturali. Sul posto era presente anche la Polizia stradale e il pubblico ministero. Sul corpo della giovane, residente a Sarzana ma originaria del Casertano, è stata disposta l’autopsia.

www.voceapuana.com – foto da Facebook