Bari, malore in casa: morta studentessa di 20 anni

Una studentessa universitaria fuorisede di 20 anni originaria di Vieste, è stata trovata senza vita nell’appartamento in cui viveva in affitto al primo piano in via Giulio Petroni intorno alle 15 di venerdì 12 giugno. Si ipotizza che il decesso sia avvenuto per cause naturali. La salma è stata portata all’istituto di medicina legale del Policlinico, in attesa che il pm decida se sia sufficiente effettuare un esame esterno del cadavere o l’autopsia.

Viveva in casa con un’altra studentessa e studiava al Policlinico. A dare l’allarme le amiche della giovane. I genitori, a seguito di numerose telefonate alle quali la figlia non rispondeva, hanno preso l’auto e sono partiti per raggiungere Bari. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e un ambulanza del 118.

Il fidanzato della coinquilina, che non era in casa, ha sfondato la porta riuscendo ad entrare. La giovane era riversa sul pavimento nella sua stanza. Nel pomeriggio un viavai di amiche e colleghi della ragazza che si sono avvicendati nell’appartamento. “Non ci sono parole per descrivere come ci si sente – dicono alcuni amici, anche loro originari di Vieste e studenti in città – Siamo sconvolti”.

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