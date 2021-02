Meluzzi: “Bene Sgarbi candidato a Roma. Purché si voti!”

“Ci siamo: la mia candidatura a sindaco di Roma è ufficiale – così Vittorio Sgarbi ha annunciato di essere in corsa per la guida della Capitale. “Prima penseremo a migliorare i servizi essenziali, cosi come chiedono i romani. Poi un grande piano per la cultura che restituisca a Roma la dignità di Capitale, rimettendo al centro dei programmi culturali l’immenso patrimonio artistico e archeologico della città”, ha continuato il critico d’arte.

Il commento del prof. Alessandro Meluzzi su Twitter: “Sgarbi fa bene candidarsi a Sindaco del Comune di Roma. Sarà un ottimo assessore alla Cultura di una giunta meloniana… altro che Nicolini. Ma purché si voti! Molti preferirebbero di no.”

