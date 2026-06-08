Genova: due ragazzi stranieri in fuga su moto rubata, uno è minorenne

Nell’ambito dei maxi controlli nelle zone della movida – in particolare corso Italia e dintorni – nella notte tra sabato e domenica, la polizia locale ha denunciato due ragazzi, di cui un minorenne.

È successo nel corso della serata quando una pattuglia ha intercettato una moto risultata rubata. Dopo un inseguimento che si è concluso in corso Aurelio Saffi, gli agenti sono riusciti a bloccare entrambi i giovani in sella al mezzo.

I due ragazzi, entrambi stranieri, sono stati denunciati per ricettazione e la moto è stata recuperata per la restituzione al legittimo proprietario.

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