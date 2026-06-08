Ravenna, kosovaro sequestra la fidanzata: arrestato

Nella tarda serata di sabato 6 giugno, personale dell’U.P.G. e S.P. della Questura di Ravenna ha proceduto all’arresto di un cittadino di nazionalità kosovara pregiudicato, trentenne, resosi responsabile del reato di sequestro di persona nei confronti della fidanzata.

Nello specifico, il personale di polizia, intervenuto nell’abitazione dei due conviventi su segnalazione dei vicini, attirati dalle urla della ragazza, constatavano la situazione per cui il compagno le aveva impedito di allontanarsi dall’abitazione in cui convivono per un lungo lasso temporale.

Prontamente intervenuti, gli operatori, all’esito degli accertamenti di P.G., procedevano all’arresto del soggetto per il reato di sequestro di persona e lo denunciavano altresì per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, porto di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, poiché trovato in possesso di un coltellino e di 3,31 gr di hashish.

Il soggetto, una volta tratto in arresto, è stato posto a disposizione del P.M. di turno, il quale ne ha disposto la traduzione presso la casa circondariale.

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