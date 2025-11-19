Bergamo, francese offre aiuto ad anziano per parcheggiare ma gli ruba l’auto

A Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, un 38enne francese senza fissa dimora si Ã¨ offerto di parcheggiare l’auto a un 85enne in difficoltÃ ma poi gliel’ha rubata. Il ladro Ã¨ stato successivamente intercettato e denunciato per furto aggravato e la macchina Ã¨ stata restituita al proprietario. Lo riporta Il Giorno.

L’anziano si trovava nel parcheggio interrato del pronto soccorso di Ponte San Pietro. Secondo quanto risulta al Giorno, stava cercando posteggio e si trovava su una rampa ripida quando il 38enne si Ã¨ offerto di aiutarlo. L’85enne ha accettato ma poi, una volta salito sull’auto, lo sconosciuto che sembrava avere buone intenzioni Ã¨ scappato con la macchina.

Il derubato ha subito dato l’allarme e i carabinieri si sono messi sulle tracce del ladro, che Ã¨ stato poi rintracciato dai carabinieri a Trezzo sull’Adda (Milano). Fondamentali sono stati il cellulare dell’anziano, lasciato sul sedile della vettura e localizzato dalle forze dell’ordine, e la descrizione del ladro fornita dall’85enne. tgcom24.mediaset.it