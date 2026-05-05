Meta risponde alle pressioni dell’Unione Europea che nei giorni scorsi aveva parlato di sistemi di verifica “inefficaci” per rimuovere da Instagram e Facebook gli utenti di etÃ inferiore ai tredici anni. Il colosso californiano ha infatti annunciato un potenziamento delle proprie tecnologie basate sull’intelligenza artificiale per identificare gli account degli under13 e disattivarli.

Meta: nuovi strumenti per verificare l’etÃ sui social

Mentre, da una parte, Meta fa sapere che “la normativa dovrebbe richiedere agli app store di verificare l’etÃ degli utenti e fornire queste informazioni ad app e sviluppatori, cosÃ¬ da consentire loro di offrire esperienze adeguate all’etÃ , come gli account per teenager”, dall’altra fornisce i dettagli di questo nuovo sistema di controllo. Sistema che attualmente interessa Instagram nell’Unione Europea e in Brasile, oltre a Facebook negli Stati Uniti.

L’intelligenza artificiale aiuterÃ a stimare l’etÃ degli utenti

L’iniziativa prevede l’impiego di una nuova tecnologia di analisi che esamina post, commenti e biografie alla ricerca di riferimenti specifici, come celebrazioni di compleanni o traguardi scolastici, affiancando a questi dati lo studio di segnali visivi tra cui la struttura ossea o l’altezza, per stimare l’etÃ approssimativa dell’utente. L’azienda ha precisato che questo processo non costituisce un sistema di riconoscimento facciale ma una valutazione di parametri fisici generali per individuare profili che potrebbero aver fornito date di nascita non veritiere.

Saranno disabilitati e poi eliminati

Gli account identificati come appartenenti a minori di 13 anni verranno disattivati, in attesa di una prova ufficiale dell’etÃ ,Â Parallelamente all’automazione, Ã¨ stata semplificata la procedura di segnalazione degli account da parte della community, integrando modelli di intelligenza artificiale per supportare i revisori umani nella gestione dei flussi di lavoro. A breve, Meta inizierÃ a inviare notifiche ai genitori con consigli su come affrontare il tema dell’identitÃ online con i propri figli.

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