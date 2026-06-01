Amazon, “il data center per l’IA in Indiana consumerà come un milione di abitazioni”

“Guardate il megacampo per l’IA che Amazon sta costruendo in Indiana (USA), questa struttura da 11 miliardi di dollari consumerà da sola 2,2 gigawatt, come 1 milione di abitazioni, e spenderà 1,1 miliardi di litri di acqua all’anno (per il raffreddamento delle macchine).
Mentre i capitalisti consumano risorse in modo massiccio e strizzano il pianeta fino a distruggerlo, a te ti dicono di bere con una cannuccia di cartone e mettono una cordicella di plastica sul tappo della bottiglia per salvare il pianeta.”
Lo scrive Daniel Mayakovski su X, pubblicando il video.
Vean el megacampo para IA que Amazon está construyendo en Indiana (EEUU), esta instalación de 11.000 millones de dólares, consumirá por sí sola 2.2 gigavatios, como 1 millón de hogares, y gastará 1.100 millones de litros anuales de agua.
Mientras los capitalistas consumen… pic.twitter.com/jRofTPF9wI
— Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) June 1, 2026