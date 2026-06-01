Amazon, “il data center per l’IA in Indiana consumerà come un milione di abitazioni”

ImolaOggi ESTERI, News 2026

data center Amazon

“Guardate il megacampo per l’IA che Amazon sta costruendo in Indiana (USA), questa struttura da 11 miliardi di dollari consumerà da sola 2,2 gigawatt, come 1 milione di abitazioni, e spenderà 1,1 miliardi di litri di acqua all’anno (per il raffreddamento delle macchine).

Mentre i capitalisti consumano risorse in modo massiccio e strizzano il pianeta fino a distruggerlo, a te ti dicono di bere con una cannuccia di cartone e mettono una cordicella di plastica sul tappo della bottiglia per salvare il pianeta.”

Lo scrive Daniel Mayakovski su X, pubblicando il video.

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