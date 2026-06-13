Calvanico, furto e incendio alla chiesa di san Michele

Raid sacrilego a Calvanico: qualche giorno fa, nella notte, ignoti hanno dato fuoco al portone principale in legno della Chiesa di San Michele Arcangelo al Pizzo e una volta dentro hanno portato via la corona della Statua di San Michele e la spada della statua presente all’interno. Inoltre, hanno rovistato nei locali annessi, portando via anche la pianola elettrica. I fedeli calvanicesi, in tanti, sono accorsi sul posto e in paese si registra lo sgomento per l’accaduto.

La condanna del Comune:

Un atto vandalico che la Comunità intera e le Istituzioni rispondono condannando con fermezza e confidando negli inquirenti. Il Comitato festa San Michele di Calvanico e i fedelissimi del pizzo, si sono precipitati sul posto in sinergia con il Comune di Calvanico, con il Parroco Don Salvatore Di Mauro per mettere in sicurezza il Santuario Diocesano. Il Vice Sindaco Francesco Gismondi, dichiara che un fatto analogo non si registra nella storia della Comunità Calvanico e nel contempo ringrazia il Comandante della Stazione Carabinieri di Fisciano Luogotenente Sacchinelli che unitamente al Personale della Polizia Municipale di Calvanico guidati dal Comandante Magg. De Pascale Lucio si sono recati sul posto per i rilievi del caso e per le attività di indagini. Un appello a chiunque fosse in possesso di elementi utili alle indagini di riferire anche in anonimato alle Forze di Polizia. Del caso sono stati avvisati i Vescovi della Diocesi di Salerno, Campagna, Acerno, quale massima Autorità Ecclesiastica Diocesana

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Quante chiese stanno bruciando? pic.twitter.com/7cPoZefG6y — IA Davide Marchiani (@incel_aidigino) June 12, 2026

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In fiamme il portone della chiesa, poi il furto sacrilego ai danni di San Michele: choc a Calvanico

https://www.salernotoday.it/cronaca/raid-sacrilego-calvanico-san-michele-30-maggio-2026.html

© SalernoToday

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